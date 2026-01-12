«Миколаївобленерго» опублікувало попередній прогноз по застосуванню ГПВ на вівторок, 13 січня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 04:00 – 07:30; 11:00 – 18:00;

1.2 – 00:00 – 00:30; 05:30 – 11:00; 21:30 – 00:00;

2.1 – 00:30 – 04:00; 07:30 – 11:00; 18:00 – 21:30;

2.2 – 04:00 – 07:30; 14:30 – 20:30;

3.1 – 00:30 – 04:00; 11:00 – 18:00; 21:30 – 00:00;

3.2 – 00:00 – 00:30; 07:30 – 14:30; 21:30 – 00:00;

4.1 – 00:00 – 00:30; 04:00 – 07:30; 14:30 – 18:00; 21:30 – 00:00;

4.2 – 00:30 – 04:00; 11:00 – 14:30; 18:00 – 21:30;

5.1 – 00:30 – 04:00; 07:30 – 11:00; 14:30 – 18:00;

5.2 – 04:00 – 07:30; 11:00 – 14:30; 18:00 – 21:30;

6.1 – 00:00 – 00:30; 07:30 – 14:30; 18:00 – 21:30;

6.2 – 07:30 – 11:00; 14:30 – 18:00.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Для забезпечення “червоних годин” відключення з 00:00 13 січня підчерга 3.2 буде знеструмлена сьогодні, 12 січня, з 23:30.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги/підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут https://off.energy.mk.ua/