Кількість хижаків в мисливських угіддях півдня перевищує норми в два з половиною рази. Критичне зростання чисельності пов’язано з повною забороною полювання з початку повномасштабного вторгнення. Філією «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» введено заходи регулювання.

Найбільше перевищення норм фіксується у межах Подільської, Сарацької та Одеської мисливських дільницях Одеської області та Очаківської мисливській дільниці Миколаївської області.

Полювання на хижаків проводиться згідно дозволу на проведення діагностичного відстрілу, який затверджено Південним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства. Дозвіл діятиме до кінця лютого 2026 року.

За кожною дільницею закріплено відповідальну особу з числа працівників філії та затверджено список бригад з мисливців, які беруть участь у регулюванні.

Відстріл вовків, шакалів, лисиць, диких проводиться у межах заходів із регулювання чисельності дикої фауни з метою запобігти поширенню сказу та підвищення безпеки населення, а також для підтримки екологічної рівноваги. Нерегульована кількість хижаків загрожує нападами на людей і свійських тварин та стрімкому розповсюдженню випадків сказу.

Відстріл дозволяється лише у світлу пору доби та тільки у робочі дні. Зразки впольованих хижаків надаються до державної ветеринарно-санітарної експертизи.