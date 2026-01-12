Про атаку на цивільні судна в морі біля Одеси повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Ворожий БПЛА влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії. Одного члена екіпажу було поранено. Морські рятувальні служби вже на місці, ліквідується загоряння на борту.

Також відбулася атака на судно під прапором Сан-Марино, яке виходило з порту із вантажем кукурудзи. Постраждалих немає, судно продовжує рух.

Одеські пабліки опублікували два відео. Одне – момент атаки, яке постять російськи ресурси, воно передане з атакуючого дрона.

Друге відео зняте з берега.