Президент Молдови Майя Санду заявила, що проголосує за возз’єднання з Румунією, якщо це питання колись буде винесено на референдум, заявивши, що її країні стає все важче «вижити» самостійно, пише Politico.

З населенням близько 2,4 мільйона людей, затиснутим між Румунією та Україною, Молдова стала мішенню для російської гібридної війни, включаючи дезінформацію та маніпуляції виборами.

«Якби у нас був референдум, я б проголосувала за об’єднання з Румунією», – сказала Санду, яка очолює проєвропейський уряд у Кишиневі, в британському подкасті The Rest is Politics.

«Подивіться, що відбувається сьогодні навколо Молдови. Подивіться, що відбувається у світі», – пояснила вона. «Маленькій країні, такій як Молдова, стає все важче вижити як демократія, як суверенна країна і, звичайно, протистояти Росії».

Молдова була частиною Румунії з 1918 до 1940 року, коли її анексував СРСР, перш ніж проголосити незалежність у 1991 році після падіння залізної завіси.

На референдумі 2024 року незначна більшість молдаван — 50,4 відсотка — проголосувала за членство в ЄС, голосування, яке було затьмарене втручанням Росії. Санду була переобрана на посаду президента в паралельному голосуванні, отримавши близько 55 відсотків голосів, перемігши свого проросійського опонента.

Незважаючи на висловлення особистої підтримки, Санду додала, що вона погоджується з тим, що ідея возз’єднання з Румунією не підтримується більшістю в Молдові — на відміну від вступу до ЄС, про який країна подала заявку у 2022 році, і який вона назвала «більш реалістичною метою».

Опитування показують, що близько двох третин молдаван виступають проти возз’єднання, тоді як підтримка традиційно вища в Румунії.