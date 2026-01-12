У Миколаєві відбулася нарада за участі керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти. У центрі уваги – бюджет освіти на 2026 рік, питання безпеки закладів та подальший розвиток освітньої мережі міста.

Про це повідомили в управлінні освіти Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

Загальна потреба освітньої галузі Миколаєва в 2026 році становить 1,74 млрд грн. Реальне фінансування – 1,26 млрд грн, що складає 72,8 % від необхідного. Пріоритетом залишаються виплати заробітної плати працівникам освіти, оплата за комунальні послуги. Інші витрати потребують максимально виваженого та раціонального підходу.

Станом на початок 2026 року в Миколаєві очно працює 41 заклад дошкільної освіти (40 ЗДО та дошкільні групи МСШ), які відвідують понад 7 тисяч дітей. Для порівняння: у 2023 році очно функціонували лише 9 дитячих садків.

Питання безпеки залишається ключовим. Наразі 40 закладів дошкільної освіти мають відремонтовані укриття; у 2 закладах ремонтні роботи тривають; 31 заклад не має укриттів через технічні обмеження.

Наприкінці 2025 року затверджено новий Санітарний регламент для закладів дошкільної освіти, який визначає сучасні вимоги до безпечного та інклюзивного освітнього середовища – від укриттів і територій до освітлення та водопостачання.

Залишається складною й кадрова ситуація. У місті 31 заклад дошкільної освіти тимчасово призупинив роботу. Водночас у функціонуючих садочках є вакантні посади. Педагогічним працівникам із призупинених закладів пропонується працевлаштування у діючих ЗДО з метою забезпечення стабільної зайнятості та своєчасної виплати заробітної плати.

У закладах загальної середньої освіти з початку повномасштабної війни кількість учнів зменшилася майже на 25%. Наразі у школах Миколаєва навчається близько 35 тисяч учнів. Це безпосередньо впливає на обсяги фінансування: у деяких закладах витрати на одного учня сягають до 40 тисяч гривень на рік.

Триває робота з облаштування укриттів у школах. Якщо наприкінці 2024/2025 навчального року їх було 36, то нині – 46, що становить близько 70% від потреби. У трьох закладах ремонтні роботи ще тривають. Водночас 13 шкіл не мають укриттів через технічні обмеження.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаїв звернувся по фінансову допомогу до парламенту та Уряду – каже, не вистачає понад 1 млрд.грн.