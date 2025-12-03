Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде повідомив, що уряд країни виділяє додатково півмільярда доларів на програму PURL, яка фінансує американську зброю для Збройних сил України.

Про це він заявив перед початком зустрічі НАТО, передає ua.news.

За словами Ейде, Норвегія готова покрити половину планового фінансування програми у грудні.

«Сьогодні Норвегія оголосить про додаткові 500 мільйонів доларів на програму PURL, які будуть надані двома пакетами – один з Німеччиною і Польщею, та один з Німеччиною і Нідерландами», – пояснив він.

Норвегія вже є серед лідерів з фінансування потреб ЗСУ, тоді як у НАТО планують щомісячне фінансування у розмірі 1 млрд доларів США. При цьому верхньої межі закупівель немає, і у разі збільшення фінансування Україна отримуватиме більше зброї.

Міністр пояснив різке збільшення допомоги PURL потребою підтримати Україну саме під час «мирних переговорів».

«Зараз настав момент різко наростити підтримку України, щоби українці могли вести переговори з позиції сили», – зазначив він.

Ейде також підкреслив, що навіть після успішних переговорів потреба у зміцненні ЗСУ не зникне.

«Важливо також пам’ятати, що коли війна завершиться – Україна має бути сильною і здатною захистити себе від відновлення бойових дій», – зазначив він.

Крім того, Норвегія надасть Україні додатково 465 мільйонів норвезьких крон (приблизно 45,8 млн доларів) на гуманітарну допомогу.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку листопада на ініціативу PURL було зібрано понад 2,8 млрд доларів