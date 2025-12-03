Єврокомісія готує юридичне рішення, щоб нівелювати побоювання Бельгії щодо так званого “репараційного кредиту” Україні на суму 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів.

Про це пише Politico, передає ZN.ua.

Бельгія побоюється, що якщо цей кредит буде виділено Україні, а потім одна з країн ЄС, наприклад, Угорщина або Словаччина, накладе вето на санкції проти Росії, то в такому разі Бельгії доведеться самостійно повертати гроші РФ.

Відповідно Єврокомісія хоче скористатися положенням статті 122 Договору про ЄС, що дозволяє урядам ухвалювати рішення “в дусі солідарності між державами-членами щодо заходів, які відповідають економічній ситуації”.

ЄК хоче інтерпретувати це положення таким чином, що для схвалення продовження санкцій буде достатньо голосів кваліфікованої більшості. Це допоможе уникнути вето Угорщини чи Словаччини.

Один із дипломатів зазначив, що ця стратегія є способом “забезпечити підтримку Бельгії”.

За даними Politico, європейські юристи також вважають, що статтю 122 Договору про ЄС можна використовувати і для зміни терміну продовження санкцій із шести місяців до трьох років.

Однак поки незрозуміло, чи задовольнить пропозицію прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера.

