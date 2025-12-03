Традиційного новорічного концерту на Єлисейських полях у Парижі цьогоріч не буде. Таке рішення прийняте з міркувань безпеки, аби уникнути ризиків від скупчення людей. Натомість, феєрверк все ж, відбудеться.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Franceinfo.

За останні два роки концерт транслювався наживо на France 2, але створював значні труднощі для тих, хто відповідав за безпеку глядачів і артистів. Це було пов’язано з великим скупченням людей у центрі столиці.

Минулого року за дві години святкування Нового року на Єлисейських полях у нас було більше страхів, ніж за три тижні Олімпійських ігор – зазначив комісар паризької поліції.

Префектура поліції звернулася до мера Парижа з проханням скасувати концерт, щоб максимально обмежити зібрання людей у вечір, коли на Єлисейських Полях та прилеглих вулицях традиційно збирається до мільйона людей. Мер Парижа Анна Ідальго підтримала це рішення.

Попри скасування концерту, опівночі відбудеться феєрверк.31 грудня телеглядачі все ж побачать новорічний концерт на каналі France 2, але він не буде наживо. Програму записали ще наприкінці листопада на площі Згоди, а роль глядачів виконували статисти.