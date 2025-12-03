Спецпосланець США Стів Віткофф у компанії із зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером провів перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Вони говорили майже 5 годин, пишуть російські ЗМІ.

“Продуктивно”, – так оцінив розмову в своєму дописі в Х Кирило Дмітрієв, який брав участь в переговорах, додавши до цього слова емодзі у вигляді голуба як символа миру.

Розмова була “досить конструктивною, достатньо корисною і змістовною”, цитують російські ЗМІ слова Юрія Ушакова, ще одного учасника переговорів у Москві.

За його словами, компромісів поки що не досягли, і зустріч Путіна та Трампа на цей момент не планують. Але, додав Ушаков, обговорювали “суть плану США, а не конкретні пропозиції”.

Ушаков, цитує його російське агентство РИА Новости, повідомив, що сторони домовилися не розголошувати зміст перемовин.

У загальних словах він окреслив, що “Путін заявив, що Москва з чимось може погодитися в рамках плану США щодо України, але щось викликає критику в російської сторони”.

Колишній посол Росії в США сказав, що Москва отримала ще чотири документи, крім першого плану Трампа. Він додав, що сторони обговорювали “перспективи досягнення” тривалого мирного урегулювання, пише ВВС.

Підпис до фото,Це вже шостий візит Стіва Віткоффа до Росії цього року. Фото з архіву, Москва, 25 квітня, 2025

Путін, за словами Ушакова, через Віткоффа передав “привіт Трампу”, а також “низку політичних сигналів”.

Напередодні президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що це надзвичайно важлива зустріч.

“Усе залежить від сьогоднішніх розмов”, – заявив Зеленський і додав, що Київ чекає на “сигнали”.

Зустріч почалася майже о 19-ій за Києвом, хоча мала би розпочатися на три години раніше. Путін, як він це часто робить під час інших візитів із іноземними представниками, змусив американців почекати.

Поки Путін спілкувався із журналістами, американській делегації влаштували прогулянкою Москвою, яку Віткофф вже на зустрічі з російським президентом назвав “прекрасною”.

У переговорах, крім Путіна, з російського боку беруть участь експосол Росії в США Юрій Ушаков, а також близький соратник російського президента Кирило Дмітрієв, який задіяний у переговорах із американцями вже кілька місяців.

Україна чекає на “сигнали”

“Україна буде очікувати на сигнали від американської делегації після її зустрічі в Росії”, – написав Зеленський у той час, коли переговори в Москві ще продовжувалися.

За його словами, американcька делегація “одразу після зустрічей хоче звітувати саме нам”, тому що “від цих сигналів залежать наступні кроки”.

Український президент дав знати, що від цих переговорів у Москві багато що залежить.

Залежно від того, якими будуть ці сигнали, пояснив Зеленський, буде залежати, на якому рівні українська делегація зустрінеться із американською після цієї зустрічі. Якщо сигнали “будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних, але швидких рішень”, то це буде зустріч на вищому рівні.

“Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч із президентом Трампом. Усе залежить від сьогоднішніх розмов”, – заявив Зеленський.

За його словами, “простих рішень щодо закінчення війни не буде”. Але, додав він, “важливо, щоб усе було справедливо й відкрито”, і “щоб не було ніякої гри за спиною України”.

“Сполучені Штати кажуть, що кровопролиття достатньо. І ми їх повністю підтримуємо. Але ми повинні закінчити цю війну так, щоб через рік Росія не прийшла знову, із третім вторгненням. Вони не досягли цілі окупувати нашу державу. Але я не впевнений, що їхні цілі змінилися. Вони можуть відтермінуватися, а нам потрібен для цього захист”, – написав український президент.

Підпис до фото,Початок переговорів у Москві

Що було перед самітом

Саміт відбувся після двох днів переговорів у Флориді між українськими та американськими посадовцями, а також візиту президента України Володимира Зеленського до Франції.

Два тижні тому американці представили Києву мирний план із 28 пунктів, який чимало аналітиків назвали не просто вигідним для Москви, а навіть умовами капітуляції України.

Відтоді відбулися переговори між США та Україною в Женеві та у Флориді, під час яких дипломати доопрацювали цей мирний план – який тепер мали представити Кремлю.

Перед зустріччю з американцями Путін виступив на форумі банку ВТБ “Росія кличе!”, де заявив журналістам, що Європа заважає адміністрації президента США досягти миру щодо України.

“Ми не збираємося воювати з Європою. Але якщо Європа раптом захоче воювати з нами і почне, ми готові прямо зараз”, – цитує президента РФ агенція “РИА”.

Тим часом Зеленський перебуває з візитом у Дубліні. Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном він заявив, що перед американсько-російськими переговорами у Москві говорив із Віткоффом, а зараз Україна чекає на результати його зустрічі з Путіним.

“Я реагуватиму відповідно до цих результатів: якщо відчую, що можемо розраховувати на реальний, конкретний діалог, а не лише слова, ми зустрінемося”, – зазначив він, маючи на увазі, ймовірно, Путіна.

Зеленський сказав, що поки не готовий розкривати конкретні пункти нових мирних пропозицій, але додає, що найскладніші питання стосуються території та грошей – зокрема заморожених російських активів у Європі.

Тим часом президент США Дональд Трамп на початку засідання уряду заявив, що війну в Україні непросто вирішити, але він на це сподівається. За його словами, “наші люди зараз перебувають на переговорах у Росії, щоб зрозуміти, чи зможемо ми домогтися урегулювання”.

Раніше Путін заявляв, що початковий проєкт “може стати основою для майбутніх угод”, однак пізніше кремлівські чиновники поставили під сумнів, чи приймуть вони цю пропозицію, після того як Київ і європейські союзники заявили, що домоглися внесення змін до неї.

Крім того, як пише кореспондент BBC Стів Розенберг, відмову Путіна від компромісу підкріплює і його впевненість, що Росія перемагає на полі бою і може диктувати умови будь-якої угоди.

“Доопрацьований мирний план”

30 листопада в американському Маямі відбулася американсько-українська зустріч – вже друга в такому форматі після перемовин у Женеві 23 листопада.

У Женеві представники України, ЄС, Великої Британії та США терміново зібралися, щоб обговорити “мирний план Трампа” для завершення війни в Україні.

За підсумками переговорів сторони заявили, що США та Україна підготували “оновлений і доопрацьований рамковий документ про мир”. Як розповіли обізнані з дискусіями анонімні співрозмовники Financial Times, початковий план з 28 пунктів скоротився до 19 пунктів. Однак вони не стали вдаватися в деталі, які пункти вилучили.

Підпис до фото,Українська делегація під час переговорів у Женеві, Швейцарія, 23 листопада 2025 року

Наступні консультації відбулися в неділю, 30 листопада, неподалік Маямі, в приватному гольф-клубі Shell Bay, побудованому компанією спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа.

На початку зустрічі Марко Рубіо заявив, що переговори стосуються “не просто мирних угод”.

“Йдеться про вихід на шлях, який залишить Україну суверенною, незалежною і процвітаючою”, – сказав Рубіо.

Підпис до фото,Американська та українська делегації під час переговорів у Флориді, США, 30 листопада 2025 року

Водночас, за інформацією WSJ із посиланням на неназваного високопосадовця США, головними темами розмови стали “обмін територіями”, “графік виборів в Україні”, деталі західних гарантій безпеки для України, а також вимога РФ визнати окуповані українські території російськими.

По завершенню переговорів у Флориді голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров зателефонував Володимиру Зеленському і повідомив, що на цих переговорах Україна отримала “суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближення наших позицій з американською стороною”.

У вівторок, 2 грудня, українська делегація особисто доповіла президенту України Володимиру Зеленському про результати зустрічі.

“Робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований”, – повідомив Зеленський у соцмережах, не вказуючи деталей.

Виступаючи після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі в понеділок, Зеленський сказав, що пріоритетами Києва в мирних переговорах є збереження суверенітету України та отримання надійних гарантій безпеки.

Зеленський зазначив, що “територіальне питання є найскладнішим” елементом мирної угоди.

Американська делегація в Москві

Підпис до фото,Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф (праворуч) і Джаред Кушнер, зять і радник президента Дональда Трампа

Наприкінці жовтня Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які нині вирушили на переговори до Москви, зустрілися в Маямі з близьким соратником Путіна – російським бізнесменом Кирилом Дмитрієвим.

Пізніше з’явився 28-пунктний проєкт угоди, який європейські чиновники і конгресмени назвали фактичною капітуляцією України перед Росією.

Відповідаючи на запитання, чому саме Віткоффу та Кушнеру Трамп довірив переговори щодо миру в Україні, CNN пише, що адміністрація американського президента намагається прискорити укладення мирної угоди – і для цього покладається на доволі нетипових дипломатів.

Ані Віткофф, ані Кушнер не обіймають жодних офіційних посад, не мають класичних дипломатичних повноважень і ніколи не затверджувалися Сенатом.

Утім, як пише CNN, саме вони зіграли ключову роль в укладенні угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом – і саме тому їм довірили й українсько-російський напрямок.

Після угоди щодо Гази Трамп назвав Віткоффа “чудовим переговорником, бо він чудова людина”. Спочатку його призначили спецпосланцем на Близький Схід, але дуже швидко його зона відповідальності розширилася – тепер він працює і над завершенням війни в Україні.

Що, як Путін не прийме новий план?

Кореспондент BBC в Україні Джеймс Вотергаус розмірковує про те, що останні заяви російської влади не свідчать про готовність Росії припинити бойові дії та піти на компроміс.

На це звертає увагу й журналіст BBC Monitoring Віталій Шевченко, який вказує на черговий сигнал Кремля про небажання йти на компроміс щодо війни з Україною.

“Виступаючи за кілька годин до переговорів між Путіним і Віткоффом, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва розглядає будь-які переговори як спосіб досягнення своїх військових цілей в Україні”, – пише він.

“Він також хвалить пропозиції Трампа щодо врегулювання, не уточнюючи, якими вони є зараз”, – додає Шевченко.

Вотергаус вказує на питання, що постане перед Києвом, якщо Путін відхилить останній мирний проєкт: “Що робитимуть США?”.

“Чи повернуть його (проєкт на доопрацювання, – Ред.) українцям для нових переговорів? Чи Вашингтон наполягатиме, щоб вони (українці, – Ред.) просто його підписали, інакше…?” – Запитує він.

“Ми цього не знаємо, але за умови продовження контактів усіх сторін ця мирна ініціатива поки що просувається з труднощами”, – підсумовує Вотергаус.