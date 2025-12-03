Фраза японської прем’єр-міністерки Санае Такаїчі «Я працюватиму, працюватиму, працюватиму, працюватиму й працюватиму» обрали фразою року в Японії.

Про це пише Kyodo News, передає Громадське.

Такаїчі сказала цю фразу після перемоги на виборах лідера керівної Ліберально-демократичної партії.

«Я хочу, щоб усі працювали, як робочі коні. Я сама відмовляюся від ідеї балансу між роботою та особистим життям», — додала тоді вона.

Згодом її критикували в тому, що вона заохочує людей до перепрацювання. Після того як вона зібрала підлеглих о 3-й годині ночі, щоб підготуватися до парламентської сесії, прем’єрка мусила зізнатися, що сама спить не більш ніж 2-4 години на день.

Під час церемонії нагородження в Токіо Такаїчі пояснила, що її вислів відображав її сильне бажання зробити внесок у розвиток країни та допомогти громадянам: «Я не мала наміру заохочувати перевтому або стверджувати, що довгі години роботи — це чеснота».

Крім її фрази, перше місце нагороди отримав термін «жінка-прем’єрка», який відобразив історичність обрання Такаїчі на посаду очільниці уряду, яку до неї обіймали лише чоловіки.

Серед інших найкращих десяти фраз був «ко ко ко май», що означає «старий, старий, старий рис», термін, який стосується рису, зібраного у 2021 фінансовому році, який уряд накопичив і випустив на ринок під час його нестачі.

Нагадаємо також: Дипломатичний скандал – китайський консул пригрозив «відрізати голову» прем’єрці Японії