«Ми не далі від миру»: Кушнер і Віткофф вступають у воєнну гру Путіна. Хто винен у тому, що війна Росії проти України триває роками? За словами Путіна — Європа.

Володимир Путін використав суміш шарму, розрахункового затягування часу та недвозначних погроз, щоб чітко показати американським посланцям Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру, на яких саме умовах Росія готова до «миру» з Україною, пише Politico.

Віткофф — спеціальний посланець президента США Дональда Трампа, а Кушнер — зять Трампа — прогулялися Москвою та пообідали в елітному ресторані у вівторок, поки російський президент змушував їх чекати кілька годин на зустріч у Кремлі щодо припинення війни в Україні.

Поки американці вбивали час, Путін виступав перед пресою на інвестиційному форумі, де звинуватив Європу в зриві мирного процесу й натякнув на можливу ескалацію. «Ми не плануємо воювати з Європою, але якщо Європа вирішить почати війну — ми готові прямо зараз», — заявив він.

Як і очікувалось від президента Росії, відомого звичкою змушувати іноземних високопосадовців чекати, зустріч у вівторок почалася майже на три години пізніше від анонсованого прессекретарем Путіна часу — 17:00.

Відео Кремля показало, як Путін вітає Віткоффа та Кушнера й запитує, чи подобається їм Москва. Віткофф відповів: «Це чудове місто».

Переговори в російській столиці щодо війни, яка триває майже чотири роки, завершилися далеко за північ за місцевим часом.

У дописі на X радник Путіна з зовнішньої політики Кирило Дмитрієв, який був присутній на переговорах, назвав зустріч «продуктивною».

Помічник Путіна Юрій Ушаков, який також брав участь у переговорах, описав розмову як «корисну, конструктивну та вкрай змістовну», але додав, що попереду ще «багато роботи».

«Ми точно не далі від миру», — сказав він.

За словами Ушакова, Путін вказав на «деструктивні дії європейської сторони» — це може бути сигналом, що він спробує покласти провину за можливе зірвання мирної угоди на ЄС, який, до речі, помітно не був запрошений на ці переговори.

Останній поштовх Трампа до нового імпульсу в переговорах про припинення вогню — план, який у своїй витеклій 28-пунктовій версії сильно схилявся на користь Москви — посилив тиск на Київ і стривожив європейських посадовців.

Серед іншого, план вимагає від України відмовитися від територій на сході країни, які ще не окуповані російськими військами, а також офіційно зафіксувати відмову від вступу до НАТО.

Хоча президент України Володимир Зеленський назвав ці переговори можливо «найскладнішим моментом в історії», він дав зрозуміти, що відкритий до діалогу.

Набагато менш зрозуміло, чого саме Трамп вимагає від Росії і на які поступки готова Москва.

У дні перед московськими переговорами Путін не виказував жодних ознак відступу від вимоги фактичної капітуляції України, називаючи Зеленського нелегітимним лідером, з яким не може укладати угоди.

Насправді ні попередні переговори в Стамбулі, ні серпневий саміт в Алясці між Трампом і Путіним, ні п’ять попередніх візитів Віткоффа до Москви не призвели до пом’якшення позиції Кремля чи його войовничої риторики.

У коментарі POLITICO депутат Держдуми Петро Толстой підтвердив цю непохитну позицію: «Жодних рішень, які підірвуть безпеку Росії, прийнято не буде. Це треба чітко розуміти».

Поки що немає жодних ознак, що вівторкові переговори призведуть до зміни позиції Москви.

«Без сумніву, Путін вважає, що він ще раз усе розклав по поличках, і тепер справа за іншими — вирішувати між собою, чи хочуть вони закінчувати війну», — каже Тетяна Станова, засновниця політичної консалтингової агенції R.Politik.

Путін готовий до миру, додає вона. «Просто на своїх умовах».