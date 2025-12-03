Станом на зараз, чинними вважаються усі долари, випущені після 1914 року. Тобто, ці купюри мають вільно використовуватись. Які є нюанси з обміном доларів в Україні зараз, читайте далі.

Які долари не приймаються до обміну?

Урядом США встановлено, що всі банкноти Федерального резерву залишаються законним платіжним засобом. Те, коли вони були випущені, не грає ролі, повідомляє 24 Канал з посиланням на US Currency Education Program.

Зверніть увагу! Чинних законів чи постанов, які вказують на те, що долари певного року недійсні – не існує.

Проблеми з обміном можуть виникнути, якщо:

банкнота фальшива;

чи має пошкодження.

Важливо розуміти, що на обмін доларів в Україні впливає стан купюр. У 2023 році НБУ скасував поняття “незначно зношена банкнота”. Тобто невеликі пошкодження не є перепоною для обміну.

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання, – зазначається в повідомленні Нацбанку.

А от значно пошкоджені купюри віддають на інкасо, себто:

ви передаєте вашу банкноту у банк;

банк передає купюру іноземному банку-кореспонденту.

Зверніть увагу! При такому обміні, ви отримаєте не всю суму, адже процедура проводиться за тарифами фінустанови.

Що робити, якщо долар схожий на фальшивий?

Якщо ви підозрюєте, що долар фальшивий, його можна передати для експертизи у фінустанову. Далі банкноту віддають регулятору на перевірку. НБУ проводить її безоплатно. При підтвердженні справжності, банкноту повертають.

У випадку, коли передана вами купюра фальшива, її вилучать та передадуть в правоохоронні органи для проведення розслідування. Компенсація при цьому не здійснюється.

Станом на зараз, найбільшим номіналом серед доларових банкнот є – 100. За статистикою НБУ, саме цю банкноту найчастіше підроблювали торік. Приблизно 90% від усіх вилучених фальшивок американської валюти у 2024 – стодоларові купюри.

