Упродовж осені інтенсивність бойових дій зросла. У листопаді кількість зафіксованих боєзіткнень перевищила середньомісячні показники цього року.

Про це повідомляють у Міноборони України з посиланням на дані Генштабу ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, за 30 днів листопада було зафіксовано 5 990 боєзіткнень. Найгарячішою добою наразі є 28 листопада – було зафіксовано 311 боєзіткнень із ворогом.

Протягом листопада ворог завдав понад 1 600 авіаційних ударів. Здійснив близько 128 тисяч обстрілів, зокрема більше 3 200 – з реактивних систем залпового вогню.

Як повідомляло Інше ТВ, У листопаді ворог окупував 505 кв км української території — майже вдвічі більше, ніж у вересні