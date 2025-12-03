У середу, 3 грудня, відбулася передача трьох спеціалізованих автомобілів громадам Миколаївської області за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та за фінансової підтримки Уряду Королівства Данія.

Два автомобілі передані для надання мобільних соціальних послуг, ще один – для забезпечення первинної медичної допомоги, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Соціальні автомобілі отримали Мостівська та Південноукраїнська громади. Вони призначені для роботи з мешканцями, які потребують додаткових соціальних послуг, зокрема допомоги вдома, побутової підтримки та догляду за вразливими категоріями населення. Соціальні автомобілі повністю укомплектовані для надання допомоги як у приватних будинках, так і в квартирах. Набір оснащення дозволяє працівникам виконувати повний спектр мобільних послуг – від побутової підтримки та прибирання до надання базових гігієнічних процедур.

Медичний автомобіль передано Новобузькій громаді для забезпечення роботи сімейного лікаря та оперативного виїзду фахівців до пацієнтів.

Під час передачі техніки були присутні керівниця з регіонального розвитку ПРООН в Україні Ана Лукатела, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Микола Марінов та представники громад та соціальних служб.

Представники ПРООН наголосили на важливості розвитку мобільних соціальних та медичних послуг. З січня 2026 року ПРООН відкриває офіс у Миколаєві, що дозволить посилити співпрацю та підтримку регіону.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку листопада громади Миколаївщини отримали нові соціальні автомобілі (ФОТО)