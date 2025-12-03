Головне управління ДПС у Миколаївській області нагадує суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, про обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій при проведенні розрахункових операцій.

Як повідомила начальниця управління податкових сервісів Головного управління ДПС у Миколаївській області Тетяна Добренецька, станом на 01.12.2025 підприємці Миколаївської області застосовують у господарській діяльності 20025 реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО), зокрема 4781 РРО та 15244 програмних РРО.

Податківиця зазначила, що правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг» (зі змінами).

Фахівці податкової служби області постійно проводять роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо податкових змін, новацій та дотримання вимог законодавства, а також надають практичну допомогу з питань реєстрації та використання РРО/ПРРО у підприємницькій діяльності.

Разом з цим, посадовиця нагадала, що на початку вересня 2025 року у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області розпочав роботу Офіс податкових консультантів, в якому кожен платник податків може отримати комплексну кваліфіковану допомогу у вирішенні податкових питань, у тому числі пов’язаних із використанням касових апаратів.

Офіс знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6. Звернутися до консультантів можна за таким графіком роботи: понеділок – четвер з 08 год. 00 хв. до 17 год.; п’ятниця з 08 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.; перерва на обід: з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.; субота, неділя – вихідний.

Офіс податкових консультантів створює можливості для платників податків:

отримати індивідуальні консультації висококваліфікованих фахівців податкових органів;

планувати податкові зобов’язання;

розуміти та правильно застосовувати норми законодавства;

уникнути стресу при підготовці до перевірок податковими органами та штрафів.

Наголошуємо, що державна реєстрація суб’єктів господарювання – обов’язкова умова здійснення усіх видів підприємницької діяльності та запорука законності її ведення. У випадку здійснення системної господарської діяльності з продажу товарів (надання послуг) необхідно зареєструватися суб’єктом господарювання.

ДПС Миколаївщини висловлює вдячність кожному платнику податків за роботу в умовах воєнного стану та сумлінне виконання своїх обов’язків перед державою щодо сплати податків, зборів і платежів. Адже виконання вимог законодавства, напряму чи опосередковано пов’язаних із поповненням державної скарбниці, є обов’язком кожного платника податків.