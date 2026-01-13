Арешт судна Fitburg знято, і його супроводжують за межі Фінляндії.

Судно вийшло з порту Кантвік близько 11 години ранку 12 січня.

Про це повідомляє Yle з посиланням на пресреліз Прикордонної служби Фінляндії, передає Інше ТВ.

Судно Fitburg підозрюється у пошкодженні морського телекомунікаційного кабелю компанії Elisa вечір напередодні Нового року, 31 грудня. Місце пошкодження знаходиться в економічній зоні Естонії.

Судно прямувало з Росії до Ізраїлю.

Ця справа також привернула увагу іноземних ЗМІ. France24 повідомило, що судно належить Fitburg Shipping Company та експлуатується Albros Shipping and Trading. New York Times повідомило, що компанія базується в Стамбулі, Туреччина.

Судноплавну компанію захищає юрист Герман Юнгберг, який також був адвокатом Caravella, судноплавної компанії, якій належить судно Eagle S, трохи більше року тому підозрюване у пошкодженні кабелю.

Прапором судна Fitburg є острівна держава Сент-Вінсент і Гренадини.

Слідчі дії поліції Фінляндії та Естонії на судні завершено, через що арешт судна можна зняти, повідомляє керівник слідства Рісто Лохі з Центральної кримінальної поліції Фінляндії (фін. Keskusrikospoliisi).

– Окружний суд Гельсінкі вчора, в неділю, повторно розглянув справу і взяв під варту члена екіпажу судна Fitburg. Частина екіпажу судна все ще залишається під забороною виїзду, – заявив Лохі.

Роль заарештованого не розголошується, але відомо, що він є громадянином Азербайджану.

Екіпаж судна загалом налічує 14 осіб, це громадяни Росії, Грузії та Казахстану.

Поліція розслідує справу Fitburg за кількома статтями: підозра у злісному пошкодженні майна, підозра у спробі злісного пошкодження майна та підозра у злісному перешкоджанні телекомунікаціям.

Як повідомляло Інше ТВ, Між Гельсінкі й Таллінном пошкоджено телекомунікаційний кабель, 31 грудня Фінляндія затримала підозріле судно.

Також повідомлялося З 14 членів екіпажу судна Fitburg, яке підозрюється у пошкодженні телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією, трьом заборонено виїзд