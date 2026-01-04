Фінська поліція подала клопотання про арешт одного з членів екіпажу вантажного судна Fitburg, ще одному затриманому 3 січня було призначено заборону на виїзд.

Про це повідомляє Yle, передає Інше ТВ.

Поліція клопотає про арешт громадянина Азербайджану. Заборону на виїзд призначено громадянину Росії.

Раніше поліція призначила заборону на виїзд двом морякам. Таким чином, із 14 членів екіпажу троє нині перебувають під забороною на виїзд.

Справу розслідує Центральна кримінальна поліція KRP.

