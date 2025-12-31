Фінляндія затримала судно «Фітбург» під прапором Сент-Вінсент і Гренадини, що йшло в районі, де був пошкоджений телекомунікаційний кабель між Гельсінкі й Таллінном.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Підозріле судно було виявлено патрульним судном Фінської прикордонної охорони Turva та гелікоптером у фінській ВЕЗ, і якірний ланцюг судна було знайдено в морі. Прикордонна охорона попросила судно зупинитися та підняти якірний ланцюг. Прикордонна охорона попросила судно перейти на безпечне місце для стоянки у фінських територіальних водах.

За даними веб-сайту відстеження судноплавства Marinetraffic, судно зараз знаходиться в Кантвіку, Кіркконуммі. За даними веб-сайту, судно прямувало до Хайфи, Ізраїль.

Судно Fitburg або його номер IMO не входять до офіційних списків санкцій. Однак Open Sanctions, яка складає список санкцій, раніше визначила Fitburg як судно, що викликає інтерес. Однак це не означає, що судно підозрюється у приналежності до тіньового флоту Росії.

Open Sanctions – це проєкт з відкритим кодом, який ретельно збирає та відстежує санкції та їхні цілі. Згідно з визначенням Open Sanctions, об’єктом інтересу є судно, яке вважається цікавим для моніторингу, навіть якщо ціль офіційно не входить до жодного списку санкцій.

Номер IMO судна залишається незмінним протягом усього його життєвого циклу. Багато суден можуть змінювати свою назву та прапор, щоб уникнути підозр. Ось чому номер IMO важливий: він допомагає знати всі назви судна протягом його існування.