Білорусь виявилася залученою в систему реабілітації російських військових, які брали участь у бойових діях проти України. Мова про санаторно-курортне лікування, яке надається на пільгових умовах і фінансується через міждержавні механізми. Про це свідчить журналістське розслідування медіа Беларусский расследовательский центр, що позиціонує себе як незалежне, пише Кореспондент.

За даними журналістів, з 2023 року в програмі реабілітації залучений Лепельський військовий санаторій у Вітебській області, який підпорядковується міноборони Білорусі.

ЗМІ вдалося підтвердити інформацію після телефонної розмови з представниками установи, яким телефонували під виглядом співробітників російських державних ЗМІ.

Крім Лепельського санаторію, російських військовослужбовців приймають і в інших установах, наприклад, в санаторії Чаборок у Брестській області та Сосновий бір у Мінській області.

Путівки надаються безплатно через російські державні структури та афілійовані благодійні фонди, включно з фондом Захисники Вітчизни.

Співробітниця Лепельського санаторію розповіла, що медична допомога учасникам російсько-української війни надається на підставі договору з Постійним комітетом Союзної держави Росії та Білорусі.

Ідеться про документ, який раніше поширювався на людей з інвалідністю та ветеранів Другої світової війни, але з 2022 року його дію було розширено.

У 2025 році на ці цілі з бюджету Союзної держави передбачено 26 мільйонів рублів. Точної кількості військових, які пройшли лікування, не розкривають.