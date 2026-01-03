Упродовж 2025 року на території Миколаївської області спостерігалися змінні метеорологічні умови з періодами підвищеного та зниженого температурного режиму та нерівномірним розподілом опадів.

Короткий огляд метеорологічних умов 2025 року на Миколаївщині надали у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, передає Інше ТВ.

Так, середня річна температура повітря становила 11.1-12.8°, що на 1.0-1.8˚ вище кліматичної норми. У розрізі місяців найбільше відхилення від норми середньої температури повітря було відмічене в січні 2025 року (5.5˚), березні – (4.1˚), листопаді – (4.9˚). Найменше відхилення від норми було зафіксовано в лютому (-2.2˚) та травні (-1.9˚).

Максимальна температура повітря була зафіксована 9 липня 2025 року та становила 35.7-39.6˚.

Мінімальна температура повітря відмічалася 18-19 лютого 2025 року та становила 11.5-16.1˚ морозу.

Протягом року було зафіксовано 24 випадки оновлення температурних рекордів (у тому числі: 23 випадки – з максимальними температурами, 1 випадок – з мінімальними).

Сума опадів за рік у середньому по області становила 269-391 мм, що складає 57-71% від кліматичної норми. Розподіл опадів був нерівномірним за сезонами та територією області. Найменша кількість опадів відмічалася в січні – 6 мм (18% норми). Найбільша в травні – 52 мм (109% норми) та в жовтні – 58 мм (165% норми).

Як повідомляло Інше ТВ, Погодні підсумки 2025 року на Миколаївщині