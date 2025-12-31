Миколаївський гідрометцентр підбив погодні підсумки року.
Про це передає Інше ТВ.
Так, найвища температура року – +39,6 градусів – була зафіксована у липні в Миколаєві та Снігурівці.
Найнижча температура року – 16,1 градус морозу – була у лютому в Первомайську.
30 вересня стало найбільш дощовим днем року – кількість опадів сягнула 55,1 мм (Первомайськ).
А найбільш потужніший вітер – 20 м/с – зафіксували у березні в Баштанці.
