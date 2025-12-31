Під час з’ясування стосунків 40-річний чоловік завдав удар ножем у живіт знайомому своєї сестри. Слідчі затримали зловмисника у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру. За скоєний злочин фігуранту загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Про інцидент у Синюхинобрідській громаді до поліції ввечері 30 грудня повідомила власниця будинку, у якої потерпілий винаймав кімнату та допомагав по господарству.

На місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи Первомайського райвідділу поліції та медики. 20-річного чоловіка із ножовим пораненням живота госпіталізували. На даний час він перебуває у лікарні, його стан медики оцінюють, як тяжкий.

У ході проведення слідчих та оперативних заходів правоохоронці встановили, що того вечора потерпілий перебував на прибудинковій території та виконував господарські роботи. У цей час до нього підійшов брат власниці будинку, який також проживає за цією адресою. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, фігурант почав з’ясовувати стосунки із потерпілим та у ході словесного конфлікту дістав ніж та завдав молодикові удар у живіт.

Поліцейські затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Знаряддя злочину — ніж – правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження.

Нині слідчі за узгодженням із Первомайською окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

