В Україні у найближчі дні очікується морозна погода, невеликий сніг, у новорічну ніч подекуди до -12°, на дорогах країни місцями ожеледиця. Про це пише Кореспондент.

Зазначається, що 31 грудня очікується невеликий сніг; вдень в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 4-10° морозу, вдень 0-7° морозу, в Карпатах вночі до 13° морозу, на півдні країни від 4° морозу до 1° тепла”.

У Києві невеликий сніг, вночі -6°-8°, вдень до 6° морозу, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

1 січня без істотних опадів, лише в західних областях невеликий сніг. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 5-10° морозу, на півдні країни вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла. Вдень в Карпатах місцями пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві без істотних опадів, вночі -10°-12°, вдень -7°-9°, вітер західний, 5-10 м/с.

2 січня в північній частині, на Закарпатті та в Карпатах невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. Температура на сході та північному сході країни вночі 11-16° морозу вдень 2-7° морозу, на решті території вночі 8-13° морозу, на заході та південному заході країни 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні 1-6° тепла. У Карпатах місцями пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві невеликий сніг, вночі -10°-12°, вдень 0°-2°, вітер південно-західний, 7-12 м/с.