Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на СЕРЕДУ, 31 грудня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 08:00 – 11:30; 22:00 – 00:00;
1.2 – 08:00 – 11:30;
2.1 – 05:30 – 08:00; 18:30 – 20:30;
2.2 – 08:00 – 11:30;
3.1 – 18:30 – 22:00;
3.2 – 00:00 – 00:30; 11:30 – 15:00;
4.1 – 18:30 – 22:00;
4.2 – 01:00 – 04:30; 11:30 – 15:00;
5.1 – 15:00 – 18:30;
5.2 – 04:30 – 08:00; 15:00 – 18:30;
6.1 – 00:00 – 01:00; 15:00 – 18:30;
6.2 – 11:30 – 15:00; 22:00 – 00:00.
УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).
ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися!