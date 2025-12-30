КП «Миколаївелектротранс» озвучив режим роботи трамваїв та тролейбусів під час новорічних свят.

Про це передає Інше ТВ.

Так, 31 грудня 2025 року електротранспорт працюватиме за звичним графіком.

1 січня 2026 року діятиме графік вихідного дня (винятком буде тролейбусний маршрут №3 – він працюватиме за графіком робочого дня).

Нагадуємо, що актуальний розклад руху міського електротранспорту можна переглянути на офіційному сайті КП “Миколаївелектротранс”: https://mkelektrotrans.mk.ua/schedule

У разі виникнення питань щодо роботи електротранспорту ви завжди можете звернутися на гарячу лінію підприємства за номером 095 084 38 04.

Як повідомляло Інше ТВ, Дарують світло й радість на Різдво: Миколаєвом на тролейбусі курсував святковий вертеп (ФОТО)