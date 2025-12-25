Як і минулого року, сьогодні, 25 грудня, Миколаєвом курсував святковий тролейбус з колядниками, аби поділитися з містянами добром та теплом. І першою зупинкою стала площа Соборна.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

Військовий оркестр 406 окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова Військово-морських сил ЗСУ і студенти Миколаївського фахового коледжу культури та мистецтва заспівали перед миколаївцями, що зібралися на площі, обрядові пісні. Маланка обмела віником присутніх, щоб достаток був у кожній хаті, колядники водили Козу, танцювали та бажали миру, добра і світла всій Україні.

Перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков подякував колядникам та колективу КП “Миколаївелектротранс”, який вже не перший рік організовує такий чудовий захід.

За українською традицією колядникам віддячили подарунками.

А святковий тролейбус поїхав далі. Перелік зупинок, де влаштовуватимуться міні-вистави, перераховано тут.

