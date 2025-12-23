У четвер, 25 грудня, КП «Миколаївелектротранс» запрошує миколаївців та гостей міста долучитись до мистецького заходу “Світло Різдва”.

Військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова та студенти Миколаївського фахового коледжу культури та мистецтва зіграють на зупинках громадського транспорту традиційні різдвяні колядки.

Надаємо перелік зупинок, де можна буде зустріти тролейбус, який цього різдвяного дня доставлятиме святковий настрій миколаївцям:

12:10 – Соборна площа

12:30 – Сквер Соляні (ТЦ Магелан)

12:45 – м/н Північний (Кінцева зупинка тролейбусів)

13:05 – Шкільна

13:30 – Курортна

13:55 – Садова

14:10 – 3-тя Слобідська

14:30 – Автовокзал

14:55 – Ринок Колос

15:10 – 6-та Слобідська

15:30 – Каштановий сквер

Чекаємо на зустріч!

