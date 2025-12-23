Ці області понад дев’ять місяців перебували в окупації та під постійними обстрілами. Амбулаторії були розграбовані, техніка вивезена, обладнання розбите, а після підриву Каховської ГЕС частина сіл опинилася під водою…

Попри це, життя повертається. А разом із ним — медична допомога

Вперше в Миколаївській області запрацювали телемедичні центри, відкриті ГО “КЕЙСЕРС” в рамках проєкту:

-Покращення доступу до комплексних медичних послуг для вразливих верств населення, що постраждали від конфлікту, як приймаючого населення, так і внутрішньо переміщених осіб, у районах, які сильно постраждали.

Катерина Антоша, медсестра телемедичного центру Центральне, розповіла:

-Після повномасштабного вторгнення росіян була амбулаторія повністю розграбована. Завдяки донорам ми отримали дуже велике оснащення. Тепер кожна людина має змогу отримати консультацію лікаря — БЕЗКОШТОВНО, що саме головне.

Телемедичні центри дозволяють мешканцям прифронтових громад безкоштовно отримати консультації вузькопрофільних спеціалістів без виїзду до обласного центру. Консультації проводяться дистанційно у спеціально обладнаному кабінеті з сучасним медичним обладнанням.

Катерина Антоша, медсестра телемедичного центру Центральне:

-Люди мають можливість прийти сюди до нас, звернутись до лікаря, отримати фахову консультацію, мають можливість здати аналізи, зробити кардіограму.

Це дуже чудова можливість. Ми дуже задоволені, люди дуже задоволені.

Війна прискорила розвиток цього напрямку. Сьогодні у Миколаївській та Херсонській областях працює понад 20 телемедичних центрів. Громади, які пережили окупацію та бойові дії, сьогодні знову мають доступ до лікарів і сучасних медичних консультацій.

В телемедичному центрі пацієнти можуть:

отримати консультацію профільного лікаря;

отримати електронний рецепт або направлення

зробити експрес-тест крові (цукор, холестерин, гемоглобін тощо)

пройти дерматоскопію, отоскопію, стетоскопію, зробити кардіограму

обговорити з лікарем результати аналізів або обстежень

отримати індивідуальний план лікування

Кожен центр обладнаний скринькою зворотного зв’язку та гарячою лінією для скарг, пропозицій і слів вдячності.

Щоб записатися на консультацію, зателефонуйте в найближчий телемедичний центр:

Тамарине — +38 075 112 40 05

Широке — +38 075 112 40 03

Суворе — +38 075 112 40 01

Центральне — +38 075 112 40 08

Херсон (Таврійський р-н) — +38 075 112 40 06

Сагайдачне — +38 075 112 40 07

Дякуємо донорам та лікарям, які забезпечують доступ до медицини там, де це особливо необхідно

Організатор телемедичного центру — громадська організація “CASERS” (Кейсерс) за фінансування Центру криз та підтримки Генерального директорату Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги в Європі, Міністерства Європи та закордонних справ та реалізований у партнерстві з організацією Лікарі світу Франція.