Про це повідомив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу про стан енергосистеми станом на ранок 23 грудня.

-Вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже дев’яту з початку року, масовану атаку на енергосистему України. Внаслідок цього – на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація.

На Одещині – триває ліквідація кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі регіону, значна кількість споживачів залишається знеструмленою. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему – на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключення. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі. Час застосування знеструмлень за вашою адресою – ви можете дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, для того, щоб відновити електропостачання у регіонах. Після відновленні повернуться до планової потужності АЕС, які вимушено знизили генерацію через пошкодження енергоінфраструктури країни.