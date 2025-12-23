Для сталої роботи будь-якого промислового підприємства, а для атомної електростанції – й поготів, головними чинниками успішного функціонування є чітке планування, ефективна команда та лідерство, постійний розвиток і модернізація, фаховий персонал, фінансова дисципліна й управління ризиками. А ключовим фактором успіху колективу – здатність оперативно діяти, детально аналізувати, постійно навчатися та йти в ногу з прогресом.

Саме ці чинники дозволяють Південноукраїнській АЕС досягати високих результатів. Один із таких був зафіксований у грудні 2025 року. Зокрема, 11 грудня Колегією Держатомрегулювання була підтверджена можливість безпечної довгострокової експлуатації енергоблока № 2 філії «ВП ПАЕС» і його відповідність вимогам з безпеки за показниками цільових критеріїв безпеки до завершення чергової періодичної переоцінки безпеки на наступні 10 років – до 31 грудня 2035-го. А вже 17 грудня Ліцензійна комісія Держатомрегулювання ухвалила рішення щодо внесення відповідних змін до умов ліцензії на етапі життєвого циклу експлуатації ядерної установки другого «мільйонника» ПАЕС. Це вагомий здобуток як для колективу Південноукраїнської АЕС, так і для всього населення нашої Держави – споживачів електричної енергії.

Про складові успіху південноукраїнських атомників ми поговорили з генеральним директором філії «ВП ПАЕС» Вячеславом СТОЯНОВИМ.

Вячеславе Дем’яновичу, яким був шлях колективу Південноукраїнського енергокомплексу до отримання позитивного висновку Держатомрегулювання щодо другого енергоблока?

Непростим. З одного боку, серйозність поставлених завдань визначала темпи виконання заходів у рамках програм з довгострокової експлуатації енергоблока. З іншого – безперебійне виробництво електроенергії з чітким дотриманням ядерної, радіаційної та екологічної безпеки під постійним прицілом ворога продовжувало бути для нас пунктом номер один. Адже сьогодні атомна генерація завдяки професіоналізму та неймовірним зусиллям енергетиків забезпечує потреби країни в споживанні електроенергії. Саме атомники допомагають українцям уникати тривалих відключень. Звичайно, значний внесок у цю спільну справу робить і колектив Південноукраїнського енергокомплексу.

Що Ви вважаєте найбільшим успіхом колективу та найбільшим викликом?

Постійний тиск воєнних загроз, ризики для всієї критичної інфраструктури та непередбачуваність ситуації були й залишаються вже четвертий рік головними викликами для нас і всієї країни.

А найбільшим успіхом сміливо можу назвати визнання Державною інспекцією ядерного регулювання обґрунтованою можливість подальшої експлуатації нашого другого «мільйонника» та рішення щодо видачі відповідної ліцензії. Без перебільшення, для всього колективу станції це один із головних результатів діяльності. Наступні 10 років енергоблок № 2 продовжуватиме генерувати для країни понад 700 мільйонів кіловат-годин електроенергії щомісяця. Погодьтеся, в реаліях сьогодення це дуже вагомий аргумент.

До розмови про процес підготовки другого енергоблока до довгострокової експлуатації в наступні 10 років ми ще повернемося в нашій розмові, а поки скажіть, будь ласка, які ще цілі колектив ПАЕС ставив на цей рік і чи вдалося їх досягти?

Нашим головним завданням була й залишається безпечна та стабільна експлуатація обладнання атомних енергоблоків. Оскільки АЕС – енергетичне підприємство, маємо забезпечувати безперебійну роботу енергосистеми, підтримку енергетичної безпеки країни. Як і будь-яке велике промислове підприємство, ми зобов`язані забезпечувати виконання планових показників фінансової та господарської діяльності. Все це виконується.

Однією з головних цілей, яка постала перед нами з початком повномасштабного вторгнення, – посилення підготовки персоналу оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, що виникають унаслідок воєнних небезпек.

Можу додати, що всі ключові пункти плану, доведені колективу на початку року, були виконані. Допомогли злагоджена робота персоналу, його адаптація до викликів і чітка пріоритетність дотримання умов безпеки.

До речі, ведучи мову про безпеку, слід зазначити, що за оцінками міжнародних контролюючих організацій на сьогодні рівень надійності енергоблоків ПАЕС залишається таким, що відповідає всім світовим стандартам. Це, зокрема, підтвердили результати масштабної самооцінки за методологією партнерських перевірок Паризького центру Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції. Ця процедура була спрямована на комплексне оцінювання всіх аспектів діяльності нашого підприємства – від технічного стану обладнання до організації управління та культури безпеки. Південноукраїнська АЕС стала першою з філій АТ «НАЕК «Енергоатом», яка пройшла цей процес, і результат був доволі успішний.

Назву ще декілька важливих напрямів нашої роботи, що були завершені з позитивним висновком. По-перше, всі заплановані ремонти енергоблоків у ремонтну кампанію 2025 року ми виконали в повному обсязі та в заплановані терміни. Це має вагу з огляду на нинішню ситуацію в енергосистемі. Не менш суттєвим є й те, що на початку опалювального сезону 2025-2026 років ми провели масштабну підготовку технологічного обладнання, трубопроводів і арматури до роботи в осінньо-зимовий період. ПАЕС знову ж таки успішно пройшла перевірку готовності до роботи в цей період.

Який внесок Південноукраїнського енергокомплексу в енергосистему країни з виробітку електроенергії?

Вважаю, що наше підприємство з року в рік продовжує робити вагомий внесок у стабільність об’єднаної енергосистеми України. У загальному виробництві АТ «НАЕК «Енергоатом» за 11 місяців 2025 року частка філії «ВП ПАЕС» склала 39,7 %. Це суттєвий внесок у загальній атомній генерації країни, особливо в періоди пікових навантажень.

Вячеславе Дем’яновичу, давайте ще поговоримо про безпеку. Які ключові кроки були зроблені цього року для підвищення рівня ядерної та радіаційної безпеки? І як Ви оцінюєте рівень культури безпеки на ПАЕС сьогодні?

Безпека та професіоналізм – наші пріоритети. Ми постійно й цілеспрямовано працюємо над підвищенням рівня безпеки, над послідовним впровадженням сучасних інноваційних програм і проєктів. Наприклад, цього року було завершено модернізацію системи внутрішньореакторного контролю енергоблока № 2, що повністю відповідає сучасним вимогам нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки. В системі застосовано вітчизняне програмне забезпечення. Це розширить можливості моніторингу активної зони та прогнозування її поведінки. Системою передбачено також режим добового регулювання потужності та експлуатацію на підвищеній потужності реактора, що знову ж таки має неабияке значення в особливих умовах роботи енергосистеми. Застосування вітчизняного програмного забезпечення теж є важливою складовою безпеки.

На енергоблоках № 1 та 2 було завершено роботи з нанесення вогнезахисного покриття на транзитні повітропроводи, що проходять крізь приміщення систем безпеки та систем нормальної експлуатації. Це спрямовано на підвищення пожежної безпеки, а відтак позитивно впливає на загальну безпеку енергоблоків.

Відповідаючи на другу частину Вашого запитання щодо культури безпеки, то вона як фундаментальний принцип, є найважливішим пріоритетом у нашій діяльності. Впродовж багатьох років колектив ПАЕС веде цілеспрямовану роботу з формування та вдосконалення культури безпеки. Наприклад, вкотре цього року була введена Програма конкретних дій, зосереджених на становлення та розвиток культури безпеки. Вона переглядається кожні два роки. Окремо в цьому напрямі був затверджений перелік заходів, що мають виконуватися постійно.

Минулого року комісія АТ «НАЕК «Енергоатом» перевірила стан культури безпеки на ПАЕС і зробила висновок: важливість в означеній сфері діяльності усвідомлюється керівництвом і цілеспрямовано підтримується. Наступну перевірку очікуємо в 2026 році.

Давайте повернемось до другого енергоблока. Розкажіть, який обсяг робіт довелося виконати колективу ПАЕС, аби блок вдруге отримав можливість видавати електрику ще 10 років? Це був складний процес?

Не скажу, що це було дуже важко, адже у нас уже є напрацьований досвід продовження термінів експлуатації енергоблоків, проте особливі нюанси все ж таки були. Наприклад, чергова переоцінка безпеки блока № 2 стартувала ще на початку російської агресії. Звичайно, це дещо змінило підходи до процесу, але перелік заходів, необхідних для обґрунтування можливості подальшої експлуатації енергоблока, залишився незмінним. Нами було впроваджено великий обсяг реконструкцій і модернізацій. Реалізовано 61 захід Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки (КЗПБ). Протягом останніх років виконано шість інших робіт з модернізації. Лише в 2025-му виконувалось п’ять, з яких два – КЗПБ. Один був виконаний у повному обсязі, другий – у запланованому.

Результати нашої багаторічної роботи було узагальнено в Звіті з періодичної переоцінки безпеки. Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки проведено державну експертизу Звіту та констатовано: основні критерії безпеки енергоблока № 2 – частота пошкодження активної зони та частота граничного аварійного викиду – відповідають критеріям, які встановлені для діючих блоків. Для нас – це важливий висновок, який означає: заходи були здійснені належним чином. Тож маємо дозвіл на роботу «мільйонника» впродовж ще десяти років, з покращеними щонайменше вдвічі показниками безпеки.

Наостанок хочу наголосити, що всі здобутки енергокомплексу, зокрема й продовження довгострокової експлуатації другого «мільйонника», є результатом злагодженої роботи наших людей. Колектив Південноукраїнської АЕС – це передусім висококваліфіковані та відповідальні фахівці. Дякую кожному з них за реалізований колосальний обсяг робіт. Ще один важливий момент: наш персонал не лише забезпечує безпечне виробництво електроенергії, а й є потужною волонтерською силою, системно підтримує ЗСУ, ветеранів, колег-військових і соціально вразливі групи населення – дітей, які залишились без батьківської опіки, колишніх працівників ПАЕС та інших. Вагомим надбанням нашого колективу є розвиток молодіжної політики: робота з майбутніми атомниками, формування кадрового резерву, проходження студентами практики на підприємстві, наставництво та цілеспрямоване патріотичне виховання молоді. Саме поєднання фаховості, єдності поколінь і активної громадянської позиції робить колектив Південноукраїнського енергокомплексу надійною опорою нашої країни сьогодні й інвестицією в майбутню розбудову та становлення України.

Дякую за інтерв’ю та зичу Вам подальших успіхів у роботі.

Бесіду вела Наталя ІВАНОВА

