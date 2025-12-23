Упродовж січня – листопада 2025 року платники податків Миколаївщини перерахували до державного бюджету 762,3 млн грн податку на прибуток (або 5,1 відс. від загальної суми збору до державного бюджету), що на 26,5 відс., або на 159,7 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді минулого року. До місцевих бюджетів платниками області сплачено 96,4 млн грн податку на прибуток.

Всього ж до бюджетів усіх рівнів забезпечено 858,7 млн грн податку на прибуток.

Разом з цим, за 11 місяців поточного року великими платниками податків до обласного бюджету сплачено 31,8 млн грн податку на прибуток, що на 2,4 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2024 року, темп зростання надходжень – 108,2 відсотка.

Дякуємо платникам Миколаївщини за їхню працю, створені робочі місця, допомогу Збройним Силам України та фінансову підтримку соціальних сфер країни! – зазначили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.