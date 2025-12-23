Як повідомляло вчора ІншеТВ, у Києві вовк напав на жінку – вона тримала його в квартирі на Оболоні (ФОТО, ВІДЕО). Волонтери розповіли, що в оселі страшний бруд, сморід та антисанітарія, і що кілька років назад в цієї ж жінки вже вилучали двох вовків. Сьогодні стало відомо, що цією історією зацікавилися і в поліції Києва.

Про подію правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж. Вони побачили те саме відео, яке ми опублікували, як зоозахисники спочатку приспали, а потім забрали з оселі вовка, який вкусив 55-річну власницю квартири.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України та під час подальших слідчих дій виявили та вилучили з квартири киянки ще й труп лисиці.

Обох хижаків жінка придбала через інтернет та утримувала в непридатних умовах. За вказаним фактом триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини. Крім того, правоохоронці звертатимуться у відповідні служби щодо вирішення питання подальшого утримання інших тварин, які перебувають у квартирі.