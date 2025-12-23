Під час публічного заходу за участю диктатора Путіна державне телебачення РФ продемонструвало епізод, який викликав резонанс за межами країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.

Під час так званої “прямої лінії” з диктатором Путіним російські державні телеканали показали в сюжеті людину, яку представили як кореспондента британської служби BBC Стіва Розенберга.

При цьому справжній журналіст перебував на заході, проте інтерв’ю в ефірі брали в іншого чоловіка, візуально схожого на нього.

У телесюжетах саме ця людина була подана глядачам як представник BBC, що створило хибне враження присутності конкретного іноземного журналіста в кадрі.

Те, що трапилося, стало показовим прикладом того, як російська пропаганда формує зручну для Кремля реальність навіть на заходах, які офіційно позиціонуються як відкриті.

Підміна фактів і образів дає змогу створювати контрольовану інформаційну картину, унеможливлюючи небажані запитання та незалежні оцінки.

На інцидент звернув увагу сам Стів Розенберг, який прокоментував ситуацію в соціальній мережі X. Він з іронією зазначив, що не підозрював про існування власного двійника, однак російське телебачення, судячи з усього, вважає інакше.

Цитата (переклад):

“I didn’t know I had a body double…Russian TV clearly thinks I do. At Vladimir Putin’s press conference a reporter did a live interview with ‘Steve Rosenberg’ (but it wasn’t me).”

– “Я не знав, що у мене є двійник… але російське телебачення, очевидно, вважає, що він є. На прес-конференції Володимира Путіна репортер у прямому ефірі взяв інтерв’ю у “Стіва Розенберга” (але це був не я)”.