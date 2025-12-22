У Києві волонтери вилучили вовка, якого жінка утримувала у квартирі багатоповерхівки на Оболоні.

Тварина проявила агресію та напала на власницю, після чого про інцидент дізналися зоозахисники й оперативно втрутилися, розповіли в організації Wild Animals Rescue Center, яка опікується дикими тваринами.

Як повідомляють у Wild Animals Rescue Center, вовк перебував у квартирі тривалий час в умовах, абсолютно непридатних для дикої тварини.

“Бракує цензурних слів, щоб описати те, що ми побачили сьогодні… страшна антисанітарія, бруд, жахливий сморід, вовк не має ані вакцин, ані обробок”, — зазначають волонтери.

Через обмежений простір і постійний стрес тварина напала на власницю: сильно розірвала руку та покусала за стегно. Сусіди викликали “швидку”, і жінку госпіталізували, де їй надали медичну допомогу та зашили рани.

Після цього потерпіла звернулася до волонтерів за допомогою, оскільки вже не могла самостійно впоратися з твариною.

“Додому вона так і не потрапила. Вовк кидався і не давав їй увійти до квартири”, — додають у Wild Animals Rescue Center.

Тварині дали снодійне і змогли безпечно вивезти.

Історія попередніх випадків

Зоозахисники нагадують, що сім років тому у цієї ж жінки вже вилучали двох вовків — Армана та Малиша. Після лікування та реабілітації їх відправили жити за кордон у більш природні умови, де тварини могли почуватися безпечно та отримувати належний догляд.

Цього разу вовка вона придбала через інтернет на платформі, де продаж диких тварин відбувається майже без контролю, пише ВВС.

В умовах квартири тварина перебувала серед бруду та антисанітарії, без необхідних щеплень та догляду. Волонтери наголошують, що такі ситуації становлять серйозну небезпеку як для людей, так і для самих тварин.

“І цього разу ми зробимо все від нас залежне, аби не допустити подібного і щоб ця жінка більше не заводила диких тварин”, — зазначають вони. Організація домовилася з небайдужими сусідами жінки: у разі появи нових диких тварин вони одразу повідомлятимуть волонтерів.

“Ми прагнемо, щоб ця жінка більше не утримувала диких тварин, а вовк отримав шанс на гідне життя у безпечних умовах”, — додають у Wild Animals Rescue Center.

За їхніми словами, ця ситуація вкотре підтверджує, що дика тварина не може бути домашнім улюбленцем.

Волонтери відзначають, що порятунок вовка потребував значних зусиль та ресурсів, але тепер тварина перебуває у безпеці та поза загрозою для людей.