Головне управління ДПС у Миколаївській області зазначає, що надходження від податку на нерухоме майно спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад.

Завдяки постійній цілеспрямованій роботі щодо визначення об’єкта оподаткування податком на нерухоме майно, відмінним від земельної ділянки (так званий «податок на нерухомість»), та суми податку до сплати, у січні – листопаді 2025 року до місцевих бюджетів мобілізовано 224,3 млн грн податку на нерухомість, що на 14,2 відс., або на 27,8 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2024 року, – повідомили фахівці управління економічного аналізу ГУ ДПС у Миколаївській області.

Зокрема, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з юридичних осіб сплачено 136,4 млн грн, що на 14,2 відс, або на 17 млн грн більше, ніж за 11 місяців минулого року. У свою чергу, фізичні особи перерахували 87,9 млн грн. податку на нерухомість, що перевищило минулорічні надходження січня – листопада на 14,1 відс., або на 10,9 млн гривень.

Питома вага цього податку у загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів становить 2,2 відсотка.

Нагадаємо, що за об’єкти житлової нерухомості податок для фізичних осіб розраховується за площу, що перевищує для квартир – 60 кв. метрів, житлових будинків – 120 кв. метрів, різних типів житлової нерухомості, в тому числі їх часток – 180 кв. метрів. Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за 1 квадратний метр.

Зазначимо, що від сплати податку звільнені: власники житлової нерухомості, сумарна площа якої не перевищує встановлених норм; власники, чия нерухомість знаходиться на окупованих територіях, пошкоджена чи в зоні активних бойових дій.

Функціонування територіальних громад і підтримка обороноздатності нашої країни безпосередньо залежать від наповнення місцевих бюджетів. Завдяки спільним та скоординованим діям податкової служби і органів місцевого самоврядування вдається забезпечити позитивну динаміку у наповненні місцевих бюджетів.

Головне управління ДПС у Миколаївській області звертається до платників податків:

Шановні платники Миколаївщини! Підтримуйте країну та наш регіон – вчасно та у повному обсязі сплачуйте податки і збори до бюджетів! Ви – рушійна сила економічного розвитку та фінансової стабільності держави.