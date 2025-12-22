В Україні можливе розширення повноважень територіальних центрів комплектування (ТЦК) у сфері військового обліку та мобілізації. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №14320, який пропонує оновити механізми їхньої роботи, пише Кореспондент.

Згідно з інформацією, документ передбачає покращення процесів військового обліку, проходження служби, мобілізації та підготовки до них. Уряд прагне внести зміни до кількох нормативно-правових актів, включаючи Кодекс законів про працю України та низку законів, що стосуються військового обов’язку, мобілізації, соціального захисту військовослужбовців і функціонування Єдиного державного реєстру призовників.

Одним із ключових нововведень є пропозиція змінити статус селищних територіальних центрів комплектування. Вони мають отримати ширші повноваження та фактично прирівнюватись за функціями до районних та міських центрів. Це дозволить їм працювати з Єдиним державним реєстром призовників і резервістів, а також виконувати інші завдання, пов’язані з мобілізаційною роботою і обліком.

Очікується, що у разі ухвалення законопроєкту модель роботи ТЦК стане більш децентралізованою. Уряд переконаний, що це сприятиме ефективнішому контролю за виконанням мобілізаційних заходів і полегшить громадянам взаємодію зі структурою на місцях.