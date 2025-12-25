Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо налагодження працівником ДУ «Казанківській виправній колонії № 93» на Миколаївщині стійкого каналу наркоторгівлі.

Обвинувальний акт направлено до суду.

«Зв’язок» з постачальниками ув’язнені тримали через інспектора з нагляду і безпеки виправної колонії. За попередньою домовленістю, засуджені замовляли наркотики, а отримувачем відправлення вказували свого наглядача. Отримавши посилку, «кур’єр» проносив її на територію колонії, де замовники розраховувались з ним за послугу.

У жовтні 2025 року правоохоронці завадили черговому постачанню наркотиків, виявивши посилку з наркотичними речовинами під час огляду речей внутрішнім контролем колонії.

Наразі інспектор перебуває під вартою та обвинувачується у незаконному зберіганні, перевезенні з метою збуту небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Факти розслідування щодо постачальників наркотичних речовин виділені в окреме кримінальне провадження.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.