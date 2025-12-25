Різдво у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі цього року стало особливим. Різдвяне дійство «Український традиційний вертеп» було представлено з перекладом жестовою мовою, аби кожен глядач – незалежно від особливостей сприйняття – міг відчути святкову атмосферу та глибину українських традицій.

Про це повідомляє Департамент соцзахисту населення Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Це стало можливим завдяки підписанню меморандуму про співпрацю між театром та ГО «Миколаївська обласна організація УТОГ». У межах партнерства відбувся показ вертепної вистави для людей з порушеннями слуху з професійним сурдоперекладом.

Ще одним кроком до відкритості стало створення спільного рекламного відеоролика з інформацією про всі вистави репертуару театру, адаптованого жестовою мовою. Відтепер його щодня демонструють у касовій залі театру, щоб кожен відвідувач міг легко ознайомитися з афішею.

Це перший досвід такої співпраці для театру, але він уже має продовження: сторони домовилися про регулярні покази різних вистав із перекладом на жестову мову.

