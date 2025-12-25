Президент України Володимир Зеленський поспілкувався сьогодні зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про що саме, він розповів на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Хороша й дуже тепла розмова з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. Подякував за дуже щире привітання для українців із Різдвом, за підтримку нашого захисту життя, наших дипломатичних зусиль.

На жаль, навіть у Святвечір і Різдвяну ніч російська армія не припиняла своїх жорстоких ударів по Україні, по енергетиці, по наших людях. У багатьох наших містах і селах діють графіки відключень світла.

Сьогодні вдень російські війська знову бʼють по містах нашого Сходу. І в Чернігові фактично в час нашої розмови з Патріархом надавали допомогу пораненим від влучання російського дрона у звичайний житловий будинок.

Дуже правильна оцінка всього цього прозвучала в нашій розмові: на жаль, ми маємо справу з варварами, які, зрештою, і в Бога не вірять. Саме такою Росія стала, і ще й зовсім цього не соромиться. Навпаки, свою жагу до вбивств вони там, у Росії, намагаються зробити основою національної гордості.

Будемо протидіяти російській війні та агресії так, як тільки можливо, захищаючи наше життя, життя українців та всіх людей, які страждають від того, що досі війна триває.

Вдячний за готовність Його Всесвятості й надалі допомагати всім мирним зусиллям.

Христос народився! Славімо Його!», – мовиться в повідомленні Президента.

