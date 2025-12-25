Сьогодні, 25 грудня, вдень на спецлінію 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі на території транспортної фірми в Інгульському районі міста Миколаєва.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, вогнеборці загасили пожежу фарбувальної камери на площі 30 кв. м. Попередня причина її виникнення — порушення правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних робіт.

Від ДСНС на гасіння залучались 12 співробітників, 3 спецавтомобіля.

