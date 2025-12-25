Під час відбиття однієї з дронових атак бійці протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник. Згодом мешканці Первомайського району в одному з населених пунктів виявили у полі підозрілий предмет, схожий на уламки шахеда, та негайно повідомили про небезпечну знахідку на спецлінію 102.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

На місце події оперативно прибули фахівці управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції Миколаївщини. Під час огляду території поліцейські встановили, що це частини ворожого безпілотного літального апарату із бойовою частиною, яка не здетонувала під час падіння та становила реальну загрозу життю і здоров’ю людей.

Дотримуючись усіх необхідних заходів безпеки, фахівці ідентифікували небезпечний предмет та знешкодили його шляхом контрольованого підриву.

Поліція Миколаївщини дякує громадянам за пильність та відповідальну позицію і закликає суворо дотримуватися правил безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

