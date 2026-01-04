Лопаті величезних вітряних турбін в Австралії майже не рухаються. Але вони не зламані. Просто енергію, яку вони виробляють, нікуди подіти.

І ця проблема стає в Австралії дедалі поширенішою. Попит на енергію дуже низький, тому всю відновлювану енергію просто не встигають використовувати. Доводиться застосовувати обмеження.

«Обмеження на вироблення електроенергії в найпростішому вигляді – це коли енергетичний актив виробляє менше енергії, ніж він здатний виробляти», – каже Піт Тіклер, співзасновник Gridcog.

На будинках австралійців встановлено величезну кількість сонячних панелей. У ясні дні вони виробляють стільки енергії, що вистачає не лише їхнім власникам. Частина надходить у мережу, витісняючи інші джерела, зокрема великі вітрові та сонячні електростанції.

«Коли на дахах багато сонячних батарей, це зменшує попит на решті ринку», – зазначає Піт Тіклер.

Експерти вважають, що в майбутньому в Австралії доведеться значно обмежувати вироблення відновлюваної енергії.

«Обмеження на вироблення електроенергії – це те, що компаніям, які працюють у сфері відновлюваної енергетики, доведеться враховувати», – зауважив Кріс О’Кіф, співробітник Ради з чистої енергії.

Аналітики кажуть, що поки що батареї зможуть уловлювати більшу частину надлишкової енергії. Також допоможе те, що домогосподарства перенесуть споживання більшої частини енергії на полудень.

