Щоб заспокоїти миколаївців, які вважають, що саме вони страждають більше, а сусіди менше, Миколаївобленерго зробило порівняльну характеристику відсутності світла по всіх підгрупах ГПВ.

-Підготували для вас статистику годин відсутності електропостачання за підчергами з початку застосування погодинних графіків і до кінця 2025 року.

Знаємо, що тема справедливого розподілу ГПВ турбує багатьох. Ми також прагнемо до того, аби знеструмлення розподілялися рівномірно. І хоч аварійні знеструмлення внаслідок ворожих обстрілів та оновлення погодинних графіків внесли корективи в розклад, за підсумком маємо (в дужках зазначено відсоток годин знеструмлення кожної підчерги до загальної кількості годин у зазначеному періоді):

1.1 380 год (25,13%)

1.2 379 год (25,07%)

2.1 380,5 год (25,16%)

2.2 378 год (25%)

3.1 379 год (25,07%)

3.2 377,5 год (24,97%)

4.1 380,5 год (25,16%)

4.2 375,5 год (24,83%)

5.1 379,5 год (25,10%)

5.2 377,5 год (24,97%)

6.1 379,5 год (25,10%)

6.2 378,5 год (25,03%).



Нагадуємо, що розбіжність залежить не лише від розкладу в початковому прогнозі, а й від тих коригувань, що відбуваються протягом доби.

Всі ці коливання ми ретельно відслідковуємо та намагаємося вирівняти в наступні періоди, тим самим забезпечуючи справедливий розподіл годин відключення протягом доби/тижня/з початку запровадження ГПВ.



Нагадуємо, що ГПВ запроваджено для стабілізації ситуації в енергосистемі після масованих ракетно-дронових атак ворога по енергосистемі України.