Щоб заспокоїти миколаївців, які вважають, що саме вони страждають більше, а сусіди менше, Миколаївобленерго зробило порівняльну характеристику відсутності світла по всіх підгрупах ГПВ.
-Підготували для вас статистику годин відсутності електропостачання за підчергами з початку застосування погодинних графіків і до кінця 2025 року.
Знаємо, що тема справедливого розподілу ГПВ турбує багатьох. Ми також прагнемо до того, аби знеструмлення розподілялися рівномірно. І хоч аварійні знеструмлення внаслідок ворожих обстрілів та оновлення погодинних графіків внесли корективи в розклад, за підсумком маємо (в дужках зазначено відсоток годин знеструмлення кожної підчерги до загальної кількості годин у зазначеному періоді):
1.1 380 год (25,13%)
1.2 379 год (25,07%)
2.1 380,5 год (25,16%)
2.2 378 год (25%)
3.1 379 год (25,07%)
3.2 377,5 год (24,97%)
4.1 380,5 год (25,16%)
4.2 375,5 год (24,83%)
5.1 379,5 год (25,10%)
5.2 377,5 год (24,97%)
6.1 379,5 год (25,10%)
6.2 378,5 год (25,03%).
Нагадуємо, що розбіжність залежить не лише від розкладу в початковому прогнозі, а й від тих коригувань, що відбуваються протягом доби.
Всі ці коливання ми ретельно відслідковуємо та намагаємося вирівняти в наступні періоди, тим самим забезпечуючи справедливий розподіл годин відключення протягом доби/тижня/з початку запровадження ГПВ.
Нагадуємо, що ГПВ запроваджено для стабілізації ситуації в енергосистемі після масованих ракетно-дронових атак ворога по енергосистемі України.