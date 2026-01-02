Пошкодження критичних кабелів у Балтійському морі змушує Європу посилити захист інфраструктури.

Про це написала в соцмережі X верховна представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

“З початку війни з Росією у Балтійському морі спостерігається чітка тенденція до порушення роботи критичної інфраструктури Європи”, – заявила Кая Каллас.

Також вона подякувала Фінляндії за оперативні й рішучі дії щодо захоплення судна й екіпажу, підозрюваних у пошкодженні підводних кабелів.

“ЄС продовжуватиме зміцнювати свою критично важливу інфраструктуру, зокрема шляхом інвестування в нові кабелі, посилення спостереження, забезпечення більших ремонтних потужностей і дій проти “тіньового флоту” Москви, що також виступає плацдармом для гібридних атак”, – додала вона.

Нагадаємо, в останній день минулого року Між Гельсінкі й Таллінном пошкоджено телекомунікаційний кабель, Фінляндія затримала підозріле судно