1 січня 2026 року набрав чинності нове Положення про Український інститут національної памʼяті, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2025 року №1643.

«Це – не формальність. Це результат, послідовної роботи за останній час, яка нарешті, за 20 років існування УІНПу, дала нам інституційну силу», – зазначають в УІНП.

УІНП нагадує, що у серпні 2025 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про засади державної політики національної пам’яті», у грудні Кабінет Міністрів України затвердив Положення про Український інститут національної памʼяті та прийняв рішення про збільшення граничної чисельності працівників Українського інституту національної пам’яті на 22 посади.

Водночас вперше в історії УІНП бюджет на діяльність збільшено приблизно у 10 разів порівняно з попередніми річними бюджетами.

А головне – з 1 січня Український інститут національної пам’яті не лише реалізує політику у сфері національної пам’яті Українського народу, а формує її.

«Цей невпинний рух особливо важливий зараз, коли памʼять поряд із територією та ідентичністю функціонує як один із вимірів України та Українського народу – на нашій землі чи в еміграції. Наша памʼять та історія виходить з оборони. Ми розпочинаємо наступ за свою Спадщину. Ми розпочинаємо Реконкісту.

Російська федерація прямо визначила Інститут своєю військовою ціллю: спроба підпалу в жовтні, тиск та погрози лише підтверджують – ми робимо те, що небезпечно для ворога, а отже наближаємо Перемогу.

….без власної памʼяті у держави немає майбутнього.

Український інститут національної памʼяті продовжує роботу – відповідально, відкрито і за Україну», – кажуть в УІНП.

Як повідомляло Інше ТВ, Присвоєння об’єктам імені Жванецького «є втіленням русифікації – російської імперської політики» – Український інститут національної пам’яті