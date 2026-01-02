Судитимуть депутата Первомайської міської ради, який заволодів бюджетними коштами на суму понад 200 тис грн

Первомайська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактами заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, а також видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що підприємець, який одночасно є депутатом Первомайської міської ради, під час виконання договору підряду на поточний ремонт покрівлі одного з корпусів Центральної міської багатопрофільної лікарні м. Первомайська склалав та подав акти приймання виконаних будівельних робіт із завищеними обсягами та вартістю робіт і будівельних матеріалів.

Унаслідок цього підозрюваний заволодів бюджетними коштами на загальну суму понад 200 тис грн.

Крім того, прокурором заявлено цивільний позов на зазначену суму.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.