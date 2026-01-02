Новорічна ніч у нашому місті звучала по-особливому. Сирени й привітання перепліталися, а в пологових – чітка робота команд і перший крик немовлят.

Про новонароджених у новорічну ніч розповіли в УОЗ Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

Першим цього року в Миколаєві народився хлопчик. Малюк вагою 2850 грамів та зростом 50 см з’явився на світ у пологовому будинку №3 о 00:57.

За ним, о 04.03, побачила світ дівчинка в пологовому відділенні Міської лікарні №1.

