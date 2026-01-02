Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Трамп накинувся з образами на Клуні за їх переїзд до Франції

Американський актор Джордж Клуні публічно відреагував на критику президента США Дональда Трампа щодо французького громадянства.

Про це повідомляє Zn.ua з посиланням на The Guardian.

Трамп висміяв актора та його дружину Амаль Клуні після отримання ними французьких паспортів за прискореною процедурою.

Джордж Клуні, Амаль Аламуддін Клуні та їхні двоє дітей отримали французьке громадянство наприкінці минулого місяця. Родина протягом багатьох років мешкала у маєтку на півдні Франції.

Клуні обрав Францію через захист приватності родини та можливість виховувати дітей поза Голлівудом. Він високо оцінив французькі закони про конфіденційність, які обмежують втручання міжнародних медіа.

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп назвав Джорджа та Амаль Клуні “двома з найгірших політичних провісників усіх часів”. Він також заявив, що Франція, громадянами якої вони стали, “переживає серйозну кризу злочинності через жахливе управління імміграцією”.

“Клуні отримав більше розголосу завдяки політиці, ніж завдяки своїм дуже нечисленним і абсолютно посереднім фільмам. Він зовсім не був кінозіркою, він був просто пересічним хлопцем, який постійно скаржився на здоровий глузд у політиці”, — додав Трамп.

У відповідь володар “Оскара” сказав виданню Hollywood Reporter: “Я повністю згоден з нинішнім президентом. Ми повинні знову зробити Америку великою. Ми почнемо в листопаді”.

Процес надання громадянства Франції ініціював міністр закордонних справ країни Жан-Ноел Барро, який звернувся з відповідним клопотанням до Міністерства внутрішніх справ. Громадянство надали за спеціальною процедурою citoyen émérite, яка дозволяє надавати французький паспорт іноземцям, що роблять винятковий внесок у міжнародний авторитет Франції та її економічні зв’язки.

Отримання французького громадянства Клуні відбулося незадовго до посилення мовних вимог для натуралізації з 1 січня. За новими правилами, заявники повинні підтверджувати рівень французької мови та складати іспит на громадянські знання. Рішення надати паспорти акторові викликало критику у Франції через його слабке знання мови.

“Я люблю французьку культуру, вашу мову, навіть якщо я все ще погано нею володію після 400 днів курсів”, — заявляв Клуні на радіо RTL.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс та Міністерство закордонних справ захистили таке рішення. Водночас заступниця міністра внутрішніх справ Марі-П’єр Ведренн негативно відреагувала на видання французьких паспортів людям, які не знають мови.

“Особисто я розумію почуття подвійних стандартів у деяких французів. Нам потрібно бути обережними з тим, який меседж ми надсилаємо”, — зазначила радіо France Info Ведренн.

Амаль Клуні, міжнародна юристка з прав людини та громадянка Великої Британії та Лівану, вільно володіє французькою мовою. Ще у 2021 році пара придбала маєток Domaine du Canadel у Провансі, який Джордж Клуні називає “найщасливішим місцем” для родини.

Міністр внутрішніх справ привітав нових громадян та додав, що країні пощастило, що вони є. У МЗС Франції підтвердили, що процедура видачі паспортів була “стандартно суворою” і “відповідає встановленим законом умовам”.

Міністерство наголосило, що Клуні “своєю видатною службою роблять внесок у міжнародний вплив та культурний престиж Франці”. Джордж Клуні “сприятиме підтримці та просуванню позицій Франції у важливому економічному секторі (кіноіндустрії)”, а Амаль “відома юристка, яка регулярно співпрацює з академічними установами та міжнародними організаціями, що базуються у Франції”.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у 2024 році французьке громадянство шляхом декрету отримали близько 48 800 осіб. Серед охочих подати заявку також режисер Джим Джармуш, який заявив, що шукає можливість “утекти зі Сполучених Штатів”.