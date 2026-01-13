Конгресмен-республіканець від штату Флорида Ренді Файн у понеділок, 12 січня, представив у Палаті представників “Закон про анексію та державність Гренландії”.

Про це пише УНН.

Обґрунтовуючи необхідність ухвалення закону, конгресмен Файн назвав Гренландію “життєво важливим активом національної безпеки”, а не віддаленим форпостом. За його словами, контроль над островом означає контроль над ключовими арктичними судноплавними шляхами та архітектурою безпеки, що захищає територію Сполучених Штатів.

«Америка не може залишити це майбутнє в руках режимів, які зневажають наші цінності та прагнуть підірвати нашу безпеку», – підкреслив Файн.

Він також зазначив, що після усунення режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі США мають продовжувати рішучі дії для відновлення своєї домінуючої ролі у світі.

Законопроєкт уповноважує Президента США вживати будь-яких заходів, необхідних для анексії або придбання Гренландії як американської території. Окрім цього, документ передбачає:

подання Конгресу звіту з переліком змін до федерального законодавства, необхідних для надання Гренландії статусу 51-го штату США;

визначення правових рамок для повної інтеграції території до політичної системи Сполучених Штатів.

Законопроєкт Ренді Файна став продовженням низки спроб американських законодавців легалізувати претензії на острів, серед яких був і минулорічний “Make Greenland Great Again Act”. Водночас уряд Гренландії та влада Данії неодноразово наголошували на неможливості будь-якої анексії, підкреслюючи, що острів є частиною НАТО через Данську співдружність і розвивається в напрямку власної незалежності.

