Неодноразово з початку протестів в Ірані президент США Дональд Трамп заявляв, що якщо режим аятол вдасться до кривавих придушень повстання, якщо будуть жертви, він вдарить по Ірану. Сенатор Ліндсі Грем заявляв, що “допомога вже в дорозі”. Але йшли дні – нічого не відбувалося. І ось сьогодні, мабуть, допомога дійшла – Трамп ввів мита проти тих, хто торгуватиме з Іраном.

Про це від повідомив на своїй сторінці у своїй соцмережі.

“З цього моменту будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, сплачуватиме 25% мита на будь-які торговельні операції зі Сполученими Штатами Америки. Це розпорядження є остаточним і таким, що не підлягає перегляду. Дякую за увагу до цього питання!”, — президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо: Іран у вогні. Спадковий принц звернувся до нації, загиблих дедалі більше, Трамп думає і боїться